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Военнослужащий ГПС Азербайджана погиб в результате нарушения правил обращения с оружием

Военнослужащий ГПС Азербайджана погиб в результате нарушения правил обращения с оружием 10 декабря в 16:55 в результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался военнослужащий срочной действительной военной службы солдат Ал
Армия
11 декабря 2022 г. 16:03
Военнослужащий ГПС Азербайджана погиб в результате нарушения правил обращения с оружием

В результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 10 декабря в 16:55 от полученного пулевого ранения скончался военнослужащий действительной срочной военной службы солдат Алиев Мухаммед Магеррам оглу, 2003 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Для расследования инцидента приказом начальника Государственной пограничной службы на место происшествия направлен командующий Пограничными войсками.

По факту ведется расследование совместно с органами прокуратуры.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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