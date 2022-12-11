Военнослужащий ГПС Азербайджана погиб в результате нарушения правил обращения с оружием

В результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 10 декабря в 16:55 от полученного пулевого ранения скончался военнослужащий действительной срочной военной службы солдат Алиев Мухаммед Магеррам оглу, 2003 года рождения.
Об этом
Для расследования инцидента приказом начальника Государственной пограничной службы на место происшествия направлен командующий Пограничными войсками.
По факту ведется расследование совместно с органами прокуратуры.
Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.