Военнослужащий ГПС Азербайджана погиб в результате нарушения правил обращения с оружием

10 декабря в 16:55 в результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана скончался военнослужащий срочной действительной военной службы солдат Ал

В результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 10 декабря в 16:55 от полученного пулевого ранения скончался военнослужащий действительной срочной военной службы солдат Алиев Мухаммед Магеррам оглу, 2003 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Для расследования инцидента приказом начальника Государственной пограничной службы на место происшествия направлен командующий Пограничными войсками.

По факту ведется расследование совместно с органами прокуратуры.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.