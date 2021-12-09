Погиб военнослужащий азербайджанской армии

09:25 В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью, 8 декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий солдат Алиев Асиф Адиль оглу.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью восьмого декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Алиев Асиф Адиль оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.



Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида. "В результате действий подразделения азербайджанской армии огонь противника был подавлен", - говорится в сообщении.