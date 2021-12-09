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Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Погиб военнослужащий азербайджанской армии 09:25 В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью, 8 декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий солдат Алиев Асиф Адиль оглу.
Армия
9 декабря 2021 г. 09:35
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
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В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью восьмого декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Алиев Асиф Адиль оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида. "В результате действий подразделения азербайджанской армии огонь противника был подавлен", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army serviceman martyred in Armenian provocation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid olub

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