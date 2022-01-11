Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер о

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.

Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.