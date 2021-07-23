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Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом

Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом 23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.
Армия
23 июля 2021 г. 17:24
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
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23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии гизирь Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

В настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.

Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран.

Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldier martyred as Armenians break ceasefire again
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid olub

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