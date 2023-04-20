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Военнослужащий азербайджанской армии скончался после длительной болезни

Военнослужащий азербайджанской армии скончался после длительной болезни Военнослужащий азербайджанской армии скончался после длительной болезни.
Армия
20 апреля 2023 г. 18:45
Военнослужащий азербайджанской армии скончался после длительной болезни

Военнослужащий азербайджанской армии скончался после длительной болезни.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что военнослужащий азербайджанской армии Исмаилов Панах Пярвиз оглу скончался в Главном клиническом госпитале Минобороны. где получал лечение.

Ему был поставлен диагноз “Ишемический инсульт в результате тромбоза правой средней мозговой артерии. Первичная тромбофилия. Церебральная кома. Прогрессирующая полиорганная недостаточность".

"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbçisi xəstəlikdən vəfat edib

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