Военнослужащий азербайджанской армии скончался после длительной болезни.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что военнослужащий азербайджанской армии Исмаилов Панах Пярвиз оглу скончался в Главном клиническом госпитале Минобороны. где получал лечение.
Ему был поставлен диагноз “Ишемический инсульт в результате тромбоза правой средней мозговой артерии. Первичная тромбофилия. Церебральная кома. Прогрессирующая полиорганная недостаточность".
"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - отмечается в сообщении.