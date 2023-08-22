Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате армянской провокации

11:58

Вследствие провокации армянской стороны военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглы получил легкое ранение от рикошета выстрела, произведенного противником.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военное медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

"Заявляем, что вся ответственность за последствия совершенных противоположной стороной провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отмечается в сообщении.