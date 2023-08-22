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Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате армянской провокации

Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате армянской провокации 11:58
Армия
22 августа 2023 г. 12:11
Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате армянской провокации

Вследствие провокации армянской стороны военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглы получил легкое ранение от рикошета выстрела, произведенного противником.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военное медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

"Заявляем, что вся ответственность за последствия совершенных противоположной стороной провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani army soldier wounded due to Armenian provocation
Версия на азербайджанском языке Ermənistan təxribat törədib, Azərbaycan Ordusunun hərbçisi yaralanıb

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