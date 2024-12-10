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Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия Военнослужащий азербайджанской армии Джафарли Тарыверди Заур оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.
Армия
10 декабря 2024 г. 22:03
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Военнослужащий азербайджанской армии Джафарли Тарыверди Заур оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Нахчыванскую военную прокуратуру поступила информация о гибели в результате выстрела из огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Джафарли Тарыверди Заур оглу.

На основании поступившей информации сотрудники Нахчыванской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, и выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре Нахчыванской АР возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и проведены другие следственные действия.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbçisi odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub

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