Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Военнослужащий азербайджанской армии Джафарли Тарыверди Заур оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Военнослужащий азербайджанской армии Джафарли Тарыверди Заур оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.



По его словам, в Нахчыванскую военную прокуратуру поступила информация о гибели в результате выстрела из огнестрельного оружия военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Джафарли Тарыверди Заур оглу.

На основании поступившей информации сотрудники Нахчыванской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, и выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре Нахчыванской АР возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и проведены другие следственные действия.

Следствие по делу продолжается.