Военнослужащий азербайджанской армии погиб из-за схода лавины

Военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Савалан Гусейн оглы погиб, попав под снежную лавину.

Военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Савалан Гусейн оглы погиб, попав под снежную лавину.

Как сообщает Report, пресс-служба Минобороны Азербайджана подтвердила информацию.

"Мы подтверждаем информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии Гусейнова Савалана Гусейн оглы, который 8 февраля около 17:00 самовольно покинул место службы и попал под снежную лавину. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении.

С.Гусейнов являлся жителем села Галакенд Гедабекского района.