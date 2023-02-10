Военнослужащий азербайджанской армии погиб из-за схода лавины

Военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Савалан Гусейн оглы погиб, попав под снежную лавину.
Как сообщает Report, пресс-служба Минобороны Азербайджана подтвердила информацию.
"Мы подтверждаем информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии Гусейнова Савалана Гусейн оглы, который 8 февраля около 17:00 самовольно покинул место службы и попал под снежную лавину. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении.
С.Гусейнов являлся жителем села Галакенд Гедабекского района.