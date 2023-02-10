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Военнослужащий азербайджанской армии погиб из-за схода лавины

Военнослужащий азербайджанской армии погиб из-за схода лавины Военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Савалан Гусейн оглы погиб, попав под снежную лавину.
Армия
10 февраля 2023 г. 12:07
Военнослужащий азербайджанской армии погиб из-за схода лавины

Военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Савалан Гусейн оглы погиб, попав под снежную лавину.

Как сообщает Report, пресс-служба Минобороны Азербайджана подтвердила информацию.

"Мы подтверждаем информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии Гусейнова Савалана Гусейн оглы, который 8 февраля около 17:00 самовольно покинул место службы и попал под снежную лавину. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении.

С.Гусейнов являлся жителем села Галакенд Гедабекского района.

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