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Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в результате армянской провокации

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в результате армянской провокации Военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу подорвался на противопехотной мине, заложенной в целях провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.
Армия
10 сентября 2023 г. 16:35
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в результате армянской провокации

Военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу подорвался на противопехотной мине, заложенной в целях провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений в Агдамском районе.

"После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время инженерно-сапёрными подразделениями проводятся работы по разминированию данного участка.

В последнее время наблюдается массовая закладка мин остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе, и продолжение тем самым политики минного террора против Азербайджана", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

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