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Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
Армия
29 мая 2025 г. 13:17
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили Report в Минобороны, инцидент произошел 29 мая около 10:10 в направлении населенного пункта Истису во время работ по разминированию.

"Военнослужащий Садыгов Худаверди Гасан оглы наступил на заложенную армянами противопехотную мину и получил ранение левой ноги. Ему немедленно была оказана первичная медицинская помощь. После Садыгова доставили в ближайший военный госпиталь для квалифицированного обследования и лечения", - добавили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldier injured in landmine explosion in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbçisi Kəlbəcərdə minaya düşüb

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