Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили Report в Минобороны, инцидент произошел 29 мая около 10:10 в направлении населенного пункта Истису во время работ по разминированию.

"Военнослужащий Садыгов Худаверди Гасан оглы наступил на заложенную армянами противопехотную мину и получил ранение левой ноги. Ему немедленно была оказана первичная медицинская помощь. После Садыгова доставили в ближайший военный госпиталь для квалифицированного обследования и лечения", - добавили в оборонном ведомстве.