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Военнослужащий армии Азербайджана покончил с собой

Военнослужащий армии Азербайджана покончил с собой В военную прокуратуру Губадлинского района поступила информация о самоубийстве военнослужащего воинской части № N Минобороны Джаббарова Мирсалех Тахмаз оглы путем выстрела в себя из огнестрельного оружия 15 октября 2022 года.
Армия
16 октября 2022 г. 13:28
Военнослужащий армии Азербайджана покончил с собой

В военную прокуратуру Губадлинского района поступила информация о самоубийстве военнослужащего воинской части № N Минобороны Джаббарова Мирсалех Тахмаз оглы путем выстрела в себя из огнестрельного оружия 15 октября 2022 года.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

На основании полученной информации, сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, имеющие значение для дела, получили показания и совершили другие действия.

Согласно факту, Губадлинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допросила свидетелей, назначила соответствующие экспертизы и незамедлительно провела необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu intihar edib

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