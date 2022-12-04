Военнослужащий армии Азербайджана погиб от огнестрельного ранения

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате стрельбы от огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов Агазаде оглы.

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате стрельбы от огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов Агазаде оглы.

Как передает Report, об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками органа был проведен осмотр места происшествия и тела военнослужащего, в качестве вещественных доказательств были взяты предметы, имеющие значение для дела, совершены другие действия.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены экспертизы и проведены неотложные следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.