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Военнослужащий армии Азербайджана погиб от огнестрельного ранения

Военнослужащий армии Азербайджана погиб от огнестрельного ранения В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате стрельбы от огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов Агазаде оглы.
Армия
4 декабря 2022 г. 19:41
Военнослужащий армии Азербайджана погиб от огнестрельного ранения

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате стрельбы от огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Эльнур Мамедов Агазаде оглы.

Как передает Report, об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками органа был проведен осмотр места происшествия и тела военнослужащего, в качестве вещественных доказательств были взяты предметы, имеющие значение для дела, совершены другие действия.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены экспертизы и проведены неотложные следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb

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