Депутат: Военнослужащие запаса не должны быть орудием в руках Армении

Если кто-то пытается нанести урон репутации азербайджанской армии, этому лицу дадут достойный ответ и не будут смотреть на его бывшие заслуги.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он призвал военнослужащих запаса, распространяющих ложную информацию об армии, не превращаться в орудие в руках Армении: "Не только в военное время, в любое время про армию нужно говорить с исключительной ответственностью. Армия – гарант нашей независимости. Распространять государственную тайну, давать неточную информацию – факторы, отрицательно влияющие на оборонную способность страны. Это делают и непосредственно связанные с армией люди, и просто желающие высказаться об армии граждане. Я бы очень хотел, чтобы в особенности военнослужащие запаса были внимательны при распространении материалов об армии".

А.Мирзазаде подчеркнул, что враг регулярно следит за социальными сетями и азербайджанской прессой, намеренно открывает аккаунты с азербайджанскими именами: "Через эти профили делятся ложной, неверной информацией об Азербайджане. Распространяющие ложную информацию военнослужащие запаса превращаются в орудие в руках вражеской стороны. Этого допускать нельзя. Порой распространяются не соответствующие действительности новости об армии, это неприемлемо.

При распространении информации об армии важно ссылаться только на официальные источники. Предоставление иной информации так или иначе приводит к распространению неверных новостей об армии. У нас имеются превентивные законы в этом направлении. Я бы хотел, чтобы распространяющие информацию об армии понимали ответственность".