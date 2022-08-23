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Военнослужащие ВМС Азербайджана набрали самые высокие очки на очередном этапе

Военнослужащие ВМС Азербайджана набрали самые высокие очки на очередном этапе Команды-участницы конкурса "Кубок моря", проводимого в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, выполнили эпизод "Борьба с поступлением воды в судно" этапа "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка”.
Армия
23 августа 2022 г. 17:29
Военнослужащие ВМС Азербайджана набрали самые высокие очки на очередном этапе

Команды-участницы конкурса "Кубок моря", проводимого в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, выполнили эпизод "Борьба с поступлением воды в судно" этапа "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с условиями упражнения, военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России продемонстрировали навыки по обеспечению безопасности судна, предотвращению просачивания воды во внутрь судна в результате различных повреждений, а также спасению судна.

На данном этапе команда ВМС Азербайджана показала самый высокий результат, набрав 40 очков. Команда России завершила этап с 34 очками, Ирана - 32 очками, Казахстана - 30 очками.

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