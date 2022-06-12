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Двое военнослужащих Азербайджанской армии скончались от болезни

Двое военнослужащих Азербайджанской армии скончались от болезни Военнослужащие Азербайджанской Армии полковник-лейтенант медицинской службы Гулиев Фикрет Тофиг оглу и прапорщик Гамбаров Рузи Адиль оглу умерли от болезни.
Армия
12 июня 2022 г. 16:37
Двое военнослужащих Азербайджанской армии скончались от болезни

Военнослужащие Азербайджанской Армии полковник-лейтенант медицинской службы Гулиев Фикрет Тофиг оглу и прапорщик Гамбаров Рузи Адиль оглу умерли от болезни.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, полковник-лейтенант Ф.Гулиев длительное время лечился от онкологического заболевания, а прапорщик Р.Гамбаров - от ишемического инсульта левой задней мозговой артерии и мозговой комы в военном госпитале. Несмотря на усилия врачей, спасти их жизни не удалось.

Руководство ведомства выражает глубокие соболезнования семьям наших умерших военнослужащих.

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Версия на английском языке Two Azerbaijani army soldiers die of illness
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin iki hərbi qulluqçusu xəstəlikdən vəfat edib

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