Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Армейских международных играх-2019"

Азербайджанские военнослужащие будут представлять нашу страну в "Армейских международных играх-2019", которые пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 стран.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсах "Кубок моря" в Азербайджане, "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане, "Снайперский рубеж" в Беларуси и "Военно-медицинская эстафета" в Узбекистане.