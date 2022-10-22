О нас

Военнослужащие армии Азербайджана приняли участие в курсе НАТО

Военнослужащие армии Азербайджана приняли участие в курсе НАТО В рамках программы сотрудничества Министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской армии приняли участие в "Курсе международных военных наблюдателей" в Венгрии
Армия
22 октября 2022 г. 11:20
Военнослужащие армии Азербайджана приняли участие в курсе НАТО

В рамках программы сотрудничества министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской армии приняли участие в "Курсе международных военных наблюдателей" в Венгрии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведению международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов.

Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы.

Отметим, что к участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen participate in NATO course
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri NATO kursunda iştirak ediblər

Самое важное

МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi