Военнослужащие армии Азербайджана приняли участие в курсе НАТО

В рамках программы сотрудничества Министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской армии приняли участие в "Курсе международных военных наблюдателей" в Венгрии

В рамках программы сотрудничества министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской армии приняли участие в "Курсе международных военных наблюдателей" в Венгрии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведению международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов.

Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы.

Отметим, что к участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран.