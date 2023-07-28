Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в учениях в Узбекистане

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год", на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год", на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Группа военнослужащих азербайджанской армии, которая примет участие в учениях, находится с визитом в Узбекистане.

На совместных узбекско-азербайджанских учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.