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Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в учениях в Узбекистане

Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в учениях в Узбекистане В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год", на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с
Армия
28 июля 2023 г. 12:41
Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в учениях в Узбекистане

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год", на полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Группа военнослужащих азербайджанской армии, которая примет участие в учениях, находится с визитом в Узбекистане.

На совместных узбекско-азербайджанских учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen to participate in exercises hosted by Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan Daşkənddə birgə hərbi təlimlər keçirəcək

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