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Военнослужащие Азербайджанской армии на учениях "Anatolian Phoenix-2021"

Военнослужащие Азербайджанской армии на учениях "Anatolian Phoenix-2021" Военнослужащие Азербайджанской армии принимают активное участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2021", проходящих в турецком городе Конья.
Армия
29 мая 2021 г. 17:13
Военнослужащие Азербайджанской армии на учениях Anatolian Phoenix-2021

Военнослужащие Азербайджанской армии принимают активное участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2021", проходящих в турецком городе Конья.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием, в очередной день учений были проведены поисково-спасательные операции в целях установления местонахождения и спасения экипажей авиационных средств, потерпевших крушение.
Привлеченные к учениям пилоты совершили посадку на вертолете Ми-17 в районе, обозначенном соответствующими координатами. Спецназовцы Военно-морских сил (ВМС) высокопрофессионально выполнили поставленные задачи и эвакуировали членов экипажа с территории.

На очередных тренировках по парашютной подготовке личный состав выполнил различные задачи. Трехцветный флаг Азербайджана развевался в небе над Коньей.

Учения продлятся до 4 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səmasında Azərbaycan bayrağı dalğalandırılıb

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