Военнослужащие Азербайджанской армии на учениях "Anatolian Phoenix-2021"

Военнослужащие Азербайджанской армии принимают активное участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2021", проходящих в турецком городе Конья.

Военнослужащие Азербайджанской армии принимают активное участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2021", проходящих в турецком городе Конья.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием, в очередной день учений были проведены поисково-спасательные операции в целях установления местонахождения и спасения экипажей авиационных средств, потерпевших крушение.

Привлеченные к учениям пилоты совершили посадку на вертолете Ми-17 в районе, обозначенном соответствующими координатами. Спецназовцы Военно-морских сил (ВМС) высокопрофессионально выполнили поставленные задачи и эвакуировали членов экипажа с территории.

На очередных тренировках по парашютной подготовке личный состав выполнил различные задачи. Трехцветный флаг Азербайджана развевался в небе над Коньей.

Учения продлятся до 4 июня.