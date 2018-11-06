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    Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии обсудили вопросы кибербезопасности

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану действий между министерствами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку проведена рабочая встреча по обмену опытом в сфере кибербезопасности.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.  

    В ходе мероприятия стороны обсудили локальные военные конфликты, происходящие в мире, угрозу террора и рост количества кибератак на информационные системы, а также важность организации системы единой деятельности в области глобальной кибербезопасности.

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