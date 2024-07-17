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Военнослужащие Азербайджана продемонстрировали траншейный бой в рамках учений в Казахстане

Военнослужащие Азербайджана продемонстрировали траншейный бой в рамках учений в Казахстане На полигон "Оймаша" прибыло военное руководство стран-участниц международного оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік-2024" проводимого в Республике Казахстан.
Армия
17 июля 2024 г. 08:30
Военнослужащие Азербайджана продемонстрировали траншейный бой в рамках учений в Казахстане

Военное руководство стран-участниц международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024"​​​​​​​, проводимых в Республике Казахстан, прибыло на учебный полигон "Оймаша".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Представители сначала ознакомились с условиями, созданными на полигоне для участников учений. Был проведен осмотр мест дислокации иностранного военного контингента и столовой.

Затем военнослужащие Азербайджанской Армии, привлеченные к учениям, продемонстрировали траншейный бой.

Делегации Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана прибыли на пункт управления командования.

После предоставления подробной информации о процессе подготовки участников учений, на карте и посредством видеоконференции были заслушаны доклады о мероприятиях, выполняемых в ходе учений.

В завершение гости понаблюдали за тактическим эпизодом международных учений "​​​​​​​Бірлестік-2024"​​​​​​​.

Задачи по уничтожению незаконных вооруженных отрядов в условиях ограниченной видимости были выполнены участниками учений с высоким профессионализмом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi qulluqçuları Qazaxıstanda təlim çərçivəsində tranşey döyüşü nümayiş etdiriblər

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