Военнослужащие Азербайджана находились с визитом в Болгарии и Чехии

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ В соответствии приказа Министра обороны, делегация Военной Академии Вооруженных Сил находилась с визитом в Болгарии и Чехии.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, в рамках визита члены делегации приняли участие в рабочих встречах, которые проводились в Университете Обороны в городе Брно (Чехия) и в Военной Академии имени Г.Раковского, расположенного в городе София (Болгария).

В мероприятиях в рамках “Программы Расширения Оборонного Образования” НАТО были представлены брифинги на тему “Поддержание инициативы по применению Болонской Системы Образования и программы Доктора Философии”.

В ходе встреч были обсуждены вопросы развития военной системы образования и обмена опытом по подготовке научно-педагогических кадров, а также взаимного сотрудничества по перспективам военного образования.