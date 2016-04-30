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    Военнослужащие Азербайджана находились с визитом в Болгарии и Чехии

    Состоялись рабочие встречи в рамках “Программы Расширения Оборонного Образования”

    Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ В соответствии приказа Министра обороны, делегация Военной Академии Вооруженных Сил находилась с визитом в Болгарии и Чехии.

    Как передает Report со ссылкой на Минобороны, в рамках визита члены делегации приняли участие в рабочих встречах, которые проводились в Университете Обороны в городе Брно (Чехия) и в Военной Академии имени Г.Раковского, расположенного в городе София (Болгария).

    В мероприятиях в рамках “Программы Расширения Оборонного Образования” НАТО были представлены брифинги на тему “Поддержание инициативы по применению Болонской Системы Образования и программы Доктора Философии”. 
    В ходе встреч были обсуждены вопросы развития военной системы образования и обмена опытом по подготовке научно-педагогических кадров, а также взаимного сотрудничества по перспективам военного образования.

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