Замминистра обороны: Военное сотрудничество между Азербайджаном и Россией на высоком уровне - ИНТЕРВЬЮ

Интервью заместителя министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенанта Керима Велиева российскому бюро Report.

- Сегодня на VIII Московской конференции по международной безопасности участвует делегация Азербайджана. Что получает Азербайджан от участия в этом мероприятии?

- Азербайджан – страна, которая всегда вносила вклад в мир и безопасность, и сегодня продолжает вносить вклад. Поэтому считает важной работу на Московской конференции по международной безопасности. Во время встреч в рамках этого мероприятия мы доводим до сведения участников информацию о реальной ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В целом, осуждаем попытки относиться с двойными стандартами к этой проблеме, которая отражает в себе безопасность региона.

- Провела ли азербайджанская делегация какие-либо встречи в рамках конференции?

- Мы уже два дня находимся с визитом в России. За этот период провели много двусторонних встреч. Конференция создает возможность для этого. В рамках мероприятия мы провели встречи с делегациями Беларуси, Туркменистана, Узбекистана. Этим делегациям была дана информация об актуальных вопросах, двусторонних отношениях, реалиях Азербайджана.

- Состоялась ли встреча между делегациями Азербайджана и России? В целом, как Вы оцениваете военное сотрудничество между двумя странами?

- Безусловно, мы провели встречи с российской стороной. Состоялись встречи с руководством министерства обороны России, замминистрами и был произведен обмен мнениями по определенным вопросам. Сегодня военное сотрудничество между Азербайджаном и Россией на высоком уровне. Конечно, в первую очередь между двумя странами можно отметить военно-техническое сотрудничество. Наше сотрудничество в данной сфере всесторонне развивается. Второй вопрос - военное образование. Мы продолжаем работу и в этом направлении. Это важный вопрос для Азербайджанской Республики.

Азербайджан вместе с Россией будет участвовать и в других проектах. Это вопросы, касающиеся боевой подготовки. Сюда также входят культурные программы. Морской кубок в рамках армейских игр в Азербайджане, а также участие в организуемых российской стороной различных военных учениях. Особенно хотел бы отметить участие Азербайджана в этом году в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Азербайджанская Республика будет участвовать в проектах в соответствии со своими интересами.

Игбал Рустамов