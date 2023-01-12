О нас

Военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией вступило в новый этап развития

Военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией вступило в новый этап развития 12 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Итальянской Республики господином Гвидо Крозетто.
Армия
12 января 2023 г. 15:23
Военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией вступило в новый этап развития

12 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как Report сообщили в министерстве обороны, сначала состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. Прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Италии.

В соответствии с протоколом Гвидо Крозетто оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

Министр обороны проинформировал делегацию о военно-политической ситуации, сложившейся в регионе после Отечественной войны.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области военного образования, а также в рамках НАТО продолжается стремительными темпами, и эти отношения высоко ценятся.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что нынешний визит положил начало нового этапа развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

В свою очередь, Г.Крозетто поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил важность расширения двустороннего военного сотрудничества.

Была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства.

На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение министры обороны подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Italian defense ministers mull military cooperation
Версия на азербайджанском языке Фото Zakir Həsənov İtaliyanın müdafiə naziri ilə görüşüb, hərbi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

Экслюзивные новости

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi