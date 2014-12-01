Военно-морские учения ВМС Азербайджана и России запланированы на лето

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Двусторонние военно-морские учения ВМС Азербайжана и России на Каспии запланированы на лето следующего года. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России, в них примут участие новинки российского кораблестроения: малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич" (проект "Буян-М"), а также "Великий Устюг", "Махачкала" и "Волгодонск" (проект "Буян").

Также на летний период 2015 года запланировано проведение трехсторонних военно-морских учений на Каспии с участием ВМС Азербайджана, России и Казахстана.