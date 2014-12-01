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    Военно-морские учения ВМС Азербайджана и России запланированы на лето

    Трехсторонние военно-морские учения на Каспии с участием ВМС Азербайджана, России и Казахстана также пройдут летом 2015 года

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Двусторонние военно-морские учения ВМС Азербайжана и России на Каспии запланированы на лето следующего года. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России, в них примут участие новинки  российского кораблестроения: малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич" (проект "Буян-М"), а также "Великий Устюг", "Махачкала" и "Волгодонск" (проект "Буян").

    Также на летний период 2015 года  запланировано проведение трехсторонних военно-морских учений на Каспии с участием ВМС Азербайджана, России и Казахстана. 

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