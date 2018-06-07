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    Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки - ВИДЕО

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, на начальном этапе тренировок были выполнены задачи по выдвижению группы кораблей, частей и подразделений в районы сосредоточения, боевому слаживанию и подготовке личного состава к плаванию. В ходе последующих этапов корабли точным огнем уничтожили плавающие мины, морские и воздушные цели условного противника.

    Личный состав, привлеченный к учебным тренировкам, успешно выполнил все поставленные задачи.

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