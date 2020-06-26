Военный эксперт: Азербайджанская армия одна из лучших на постсоветском пространстве

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал о военной мощи Азербайджана, сотрудничестве с Россией и закупках новейших видов вооружения.

- Как вы оцениваете позитивные изменения, которые произошли в Вооруженных силах Азербайджана за последние годы?

- Благодаря усилиям президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы азербайджанская армия существенно укрепила свой боевой потенциал и получила в свое распоряжение новейшие виды вооружений. В настоящее время азербайджанская армия одна из лучших на постсоветском пространстве. Это хорошо оснащенная, эффективная, с высоким моральным духом военная сила, которая надежно обеспечивает безопасность Азербайджана и готова к парированию любых угроз. Надо отметить, что Министерство обороны Азербайджана систематически проводит военные учения, по результатам которых дается оценка текущего состояния боеготовности воинских частей, а также эффективности работы штабов. Мы видим, что военная организация Азербайджана постоянно совершенствуется. Важным фактором являются и российские военные поставки в Азербайджан. За последние годы Россия поставила Азербайджану современного высокоточного оружия на сумму порядка 5 млрд долларов. Были сообщения о том, что Азербайджан также ведет переговоры о приобретении в России партии современных многофункциональных истребителей. Речь идет, скорее всего, о Су-35. Стремление к модернизации обеспечивает Азербайджану устойчивые позиции и рост авторитета. Во время одной из своих поездок в Азербайджан, я был на передовой и могу сказать, что уровень обеспечения азербайджанских солдат очень высокий. В целом, азербайджанская армия сегодня выглядит очень и очень достойно и в этом огромная заслуга президента Азербайджана Ильхама Алиева.

- Что можно сделать для укрепления и дальнейшего развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией?

- Я думаю, что есть необходимость, во-первых, в проведении совместных военно-морских учений на Каспии. Такие совместные учения были бы хорошим шагом. Также необходимы постоянные консультации на уровне министров обороны и начальников генштабов России и Азербайджана для комплексной оценки вопросов безопасности и нейтрализации возможных кризисов и конфликтов. Далее, можно было бы говорить о проведении учений в формате борьбы с террористическими угрозами. Это тоже очень важное направление деятельности. И, наконец, необходим экспертный диалог. Это особенно важно, причем он может вестись на уровне независимых экспертов военно-политических центров, исследовательских структур России и Азербайджана.

- В последнее время не исключается решение нагорно-карабахской проблемы военным путем. Как вы в такой ситуации оцениваете потенциал азербайджанской армии?

- Апрельская война показала, что азербайджанская армия способна к быстрым, нестандартным действиям и эффективным наступательным операциям, потому что в ходе этой войны была освобождена значительная часть прежде оккупированных территорий. Мы в России, конечно, выступаем за политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем, военный фактор имеет для Азербайджана важное значение. Военный потенциал Азербайджана исключительно высокий.

Между тем, есть несколько сфер, где Азербайджан должен существенным образом нарастить свои возможности. Прежде всего, это вопросы противовоздушной обороны. Мы видим, что Армения меняет свою военную доктрину и эта доктрина предусматривает, в том числе, и превентивные удары. Это означает, что Азербайджан может попасть в ситуацию, когда во время очередного военно-политического обострения Армения может прибегнуть к тактике попыток нанесения ударов по ключевым объектам Азербайджана.

В этих условиях, надежная система ПВО приобретает исключительно важное значение. Поэтому полагаю, что перед Азербайджаном стоит задача закупки двух комплектов зенитно-ракетной системы С-400, в дополнение к уже имеющимся в Азербайджане С-300. Кроме того, необходимо прикрытие наиболее важных объектов комплексами малой дальности.

Надежная система ПВО Азербайджана необходима в том числе и для парирования любых воздушных угроз в отношении объектов нефте- и газодобычи. Опыт Саудовской Аравии показывает, что если система ПВО неэффективна, последствия ударов даже беспилотников и крылатых ракет могут иметь катастрофические последствия. Учитывая, что экспорт энергоресурсов - одна из важнейших экспортных статей доходов Азербайджана, инвестирование в комплексы ПВО необходимо для парирования любых рисков со стороны любых стран и сил, которые могли бы нанести стране ущерб.