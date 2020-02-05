 Наверх

Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили Военный лицей

Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили Военный лицей

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в нашей стране, был организован ознакомительный визит в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

16 представителям аппаратов военных атташе тринадцати государств сначала был представлен общий брифинг об истории создания и деятельности военного лицея. Затем гости ознакомились с учебным процессом в лицее.

Военные атташе выразили признательность руководству Министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!