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Военная прокуратура: В связи с гибелью военнослужащего N-ской воинской части начато расследование

Военная прокуратура: В связи с гибелью военнослужащего N-ской воинской части начато расследование В связи с гибелью военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Назарзаде Нихада Натиг оглу в результате выстрела из огнестрельного оружия сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и в качестве веще
Армия
12 марта 2023 г. 22:20
Военная прокуратура: В связи с гибелью военнослужащего N-ской воинской части начато расследование

В связи с гибелью военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Назарзаде Нихада Натиг оглу в результате выстрела из огнестрельного оружия сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и в качестве вещественных доказательств изъяты тело, предметы, имеющие значение для дела, получены объяснительные и произведены иные действия.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq: MN-in hərbi qulluqçusunun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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