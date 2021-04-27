Военная прокуратура: Уточняются места захоронения пропавших без вести военнослужащих

Сотрудниками органов военной прокуратуры путем опроса свидетелей, проверки показаний на местах, изъятия антенных данных номеров мобильных телефонов и выполнения других неотложных следственных действий были определены территории, где находятся тела и места

Сотрудниками органов военной прокуратуры путем опроса свидетелей, проверки показаний на местах, изъятия антенных данных номеров мобильных телефонов и выполнения других неотложных следственных действий были определены территории, где находятся тела и места захоронения пропавших без вести военнослужащих, произведена эксгумация их тел в соответствующем порядке, проведены многочисленные экспертизы, а при необходимости судебная генетическая экспертиза, установлены личности погибших и их останки переданы семьям.

Об этом Report сообщили в Республиканской военной прокуратуре.

Сообщается, что в целях выяснения местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются следственно-оперативные мероприятия, поисковые группы проводят интенсивные работы.