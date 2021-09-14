Военная прокуратура: Продолжаются следственные действия по преступлениям Армении

"В связи с преступлениями Армении в ходе боевых действий во время Отечественной войны в органах военной прокуратуры возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за преступления против мира и челов

"В связи с преступлениями Армении в ходе боевых действий во время Отечественной войны в органах военной прокуратуры возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за преступления против мира и человечности и другие преступления. Выполнены все необходимые следственные действия в условиях реальной войны, тяжелых боевых операций".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по надзору за следствием Военной прокуратуры Азербайджана, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде.

"В настоящее время предпринимаются необходимые меры, документируются преступления Армении с прикреплением к делу доказательств, собранных в ходе следствия", - говорится в сообщении ведомства.