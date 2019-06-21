Военная продукция Азербайджана будет представлена на выставке "ARMY-2019" в Москве

25-30 июня в московском Конгрессно-выставочном центре "Patriot-Ekspo" состоится V Международный военно-технический форум "ARMY-2019".

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

На данном форуме, превратившемся в одну из крупнейших военно-технических выставок, министерство оборонной промышленности будет представлено стендом впервые. В связи с этим делегация во главе с замминистра Яхъей Мусаевым отправится в Москву.

Миноборонпром представит преимущественно экспортную продукцию: снайперские ружья, автоматы, пистолеты, пулеметы, БПЛА, минометы, гранатометы, боеприпасы различного калибра и др.

Впервые на зарубежной выставке будет продемонстрирован произведенный министерством 7,62-миллиметровый снайперский полуавтомат "Yırtıcı" и 30-миллиметровый снаряд 2A42.

В рамках выставки запланированы встречи Я.Мусаева с правительственными и государственными представителями России, руководителями присутствующих на выставке делегаций ряда стран.

В ходе выставки участникам мероприятия расскажут о запланированной в Баку IV Международной оборонной выставке "ADEX-2020" и передадут приглашения.