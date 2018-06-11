Военная продукция азербайджанского производства демонстрируется в Париже - ФОТО

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Париж. 11 июня. REPORT.AZ/ В столице Франции, Париже, открылась Международная выставка обороны и безопасности "Eurosatory-2018".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, на мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым и министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

На выставке демонстрируется 270 наименований продукции, производимой на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Среди них соответствующие стандартам НАТО снайперские винтовки типа "Ялгузаг" калибра 7,62 мм и "Вашаг" калибра 8,6 мм, автомат типа АZ-7,62 калибра 7,62 мм и пулемет типа НР-7,62 калибра 7,62 мм, а также впервые демонстрируются дистанционно управляемый боевой модуль калибра 12,7 мм, а также крупнокалиберная снайперская винтовка NST-14,5.

Выставка продлится до 15 июня.