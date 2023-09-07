О нас

Военная делегация Азербайджана отправилась в Казахстан

Военная делегация Азербайджана отправилась в Казахстан В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, подписанной между Азербайджаном и Казахстаном, группа военнослужащих управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состав
Армия
7 сентября 2023 г. 10:04
Военная делегация Азербайджана отправилась в Казахстан

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, подписанной между Азербайджаном и Казахстаном, группа военнослужащих управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава министерства обороны посетила Казахстан.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита азербайджанская делегация провела встречи с руководством департамента воспитательной и идеологической работы Вооруженных сил Казахстана и сотрудниками соответствующих ведомств.

На встречах состоялся обмен мнениями по организации идеологической работы, подготовке военных психологов, повышению морально-психологического состояния в армии, были представлены брифинги на различные темы.

Особое внимание было уделено значимости таких встреч и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani military delegation leaves for Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi nümayəndə heyəti Qazaxıstana gedib

Самое важное

Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
5 сентября 2023 г. 19:35
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
5 сентября 2023 г. 14:49
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
5 сентября 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi