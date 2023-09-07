Военная делегация Азербайджана отправилась в Казахстан

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, подписанной между Азербайджаном и Казахстаном, группа военнослужащих управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава министерства обороны посетила Казахстан.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита азербайджанская делегация провела встречи с руководством департамента воспитательной и идеологической работы Вооруженных сил Казахстана и сотрудниками соответствующих ведомств.
На встречах состоялся обмен мнениями по организации идеологической работы, подготовке военных психологов, повышению морально-психологического состояния в армии, были представлены брифинги на различные темы.
Особое внимание было уделено значимости таких встреч и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.