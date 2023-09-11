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Военная авиационная техника Азербайджана выполнила тренировочные полеты

Военная авиационная техника Азербайджана выполнила тренировочные полеты В соответствии с планом подготовки к 2023 году, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, авиационная техника ВВС Азербайджана провела тренировочные полеты
Армия
11 сентября 2023 г. 14:13
Военная авиационная техника Азербайджана выполнила тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, авиационная техника ВВС Азербайджана провела тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Взлет и посадка, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определение координат наземных целей условного противника, ведение воздушной разведки, а также другие действия были выполнены по плану с высоким профессионализмом.

Отметим, что учения, направленные на совершенствование боевого мастерства и повышение профессионализма военных летчиков, продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi aviasiya vasitələri təlim-məşq uçuşlarını icra ediblər

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