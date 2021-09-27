Во второй Аллее почетного захоронения прозвучали залпы в честь шехидов

По случаю 27 сентября - Дня памяти личный состав Министерства обороны Азербайджана посетил вторую Аллею почетного захоронения.

По случаю 27 сентября - Дня памяти личный состав Министерства обороны Азербайджана посетил вторую Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, в шествии приняли участие министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев и другие должностные лица.

На мероприятии отдельный образцовый военный оркестр Минобороны исполнил Государственный гимн Азербайджана, в 12:00 прозвучали оружейные залпы в честь шехидов Отечественной войны.