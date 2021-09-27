О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во второй Аллее почетного захоронения прозвучали залпы в честь шехидов

Во второй Аллее почетного захоронения прозвучали залпы в честь шехидов По случаю 27 сентября - Дня памяти личный состав Министерства обороны Азербайджана посетил вторую Аллею почетного захоронения.
Армия
27 сентября 2021 г. 12:18
Во второй Аллее почетного захоронения прозвучали залпы в честь шехидов

По случаю 27 сентября - Дня памяти личный состав Министерства обороны Азербайджана посетил вторую Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, в шествии приняли участие министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев и другие должностные лица.

На мероприятии отдельный образцовый военный оркестр Минобороны исполнил Государственный гимн Азербайджана, в 12:00 прозвучали оружейные залпы в честь шехидов Отечественной войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке II Fəxri xiyabanda şəhidlərin xatirəsi yad edilib, yaylım atəşi açılıb

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00
В Баку у троих школьников и одного учителя выявлена высокая температура
В Баку у троих школьников и одного учителя выявлена высокая температура
24 сентября 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi