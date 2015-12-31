Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех воинских частях Азербайджана проводится "День открытых дверей".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, мероприятие проводится согласно соответствующему поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Посетители получат возможность ознакомиться с созданными в воинских частях условиями, а также побывать в служебных и административных зданиях, общежитии и столовой для солдат.

Помимо этого, планируется организация встреч командования воинских частей с родителями, проведение концертных программ и других культурно-массовых мероприятий.