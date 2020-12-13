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Во время нападения армян в Ходжавенде погибли военнослужащие, был ранен сотрудник Azercell

Во время нападения армян в Ходжавенде погибли военнослужащие, был ранен сотрудник Azercell 26 ноября 2020 года в результате внезапного нападения на азербайджанских военнослужащих, несших службу в селе Сур Ходжавендского района, были убиты 3 азербайджанских военнослужащих, 2 были ранены, 8 декабря вблизи поселка Гадрут в ходе проведения работ по
Армия
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13 декабря 2020 г. 13:42
Во время нападения армян в Ходжавенде погибли военнослужащие, был ранен сотрудник Azercell

26 ноября 2020 года в результате внезапного нападения на азербайджанских военнослужащих, несших службу в селе Сур Ходжавендского района, были убиты 3 азербайджанских военнослужащих, 2 были ранены, 8 декабря вблизи поселка Гадрут в ходе проведения работ по установке средств связи погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы Госбезопасности.

Учитывая вышесказанное, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе:

«Для некоторых армянских руководителей и армянских СМИ недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в таких случаях против российских миротворческих сил и азербайджанской стороны», - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ermənilərin hücumu zamanı hərbçilərimiz öldürülüb, “Azercell”in əməkdaşı yaralanıb

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