Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Во французском Ле-Бурже открылась ежегодная международная аэрокосмическая выставка, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на официальное открытие на военно-транспортном самолете Airbus A400M.

После встречи президента последовал авиапарад с участием пилотажной группы Patrouille de France.

Выставка проводится уже в 52-ой раз. В ней принимают участие более 2 тыс. компаний из 47 стран. Были развернуты 27 национальных павильонов.

Среди новинок на выставке в этом году: A380plus - авиастроительный концерн Airbus представил обновленную версию крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера A380. A380plus будет способен перевозить 80 пассажиров больше или пролетать на 550 км дальше, чем предыдущая версия самолета.

Выставка продлится до 25 июня.