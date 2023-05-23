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Внесены изменения в порядок поступления на военную службу по контракту

Внесены изменения в порядок поступления на военную службу по контракту Кабинет министров внес изменения в ”Обстоятельства и порядок поступления на действительную военную службу по контракту".
Армия
23 мая 2023 г. 18:45
Внесены изменения в порядок поступления на военную службу по контракту

Кабинет министров внес изменения в ”Обстоятельства и порядок поступления на действительную военную службу по контракту".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Было отмечено, что после заключения контракта с военнослужащими, отобранными для продолжения действительной военной службы на должностях, перечень которых в родах войск Азербайджанской Армии определен Министерством обороны (за исключением лиц, переведенных в кадровый офицерский состав), по соглашению сторон они будут назначены на эти должности.

При повторном заключении контракта в порядке, указанном в п. 3.12-1 настоящего правила, действующий контракт будет считаться расторгнутым.

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