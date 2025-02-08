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ВМС Азербайджана принимают участие в многонациональных учениях в Пакистане

ВМС Азербайджана принимают участие в многонациональных учениях в Пакистане Представители ВМС Азербайджана принимают участие в многонациональных морских учениях AMAN-25 и диалоге AMAN, проходящих в Карачи Исламской Республики Пакистан.
Армия
8 февраля 2025 г. 13:22
ВМС Азербайджана принимают участие в многонациональных учениях в Пакистане

Представители ВМС Азербайджана принимают участие в многонациональных морских учениях AMAN-25 и диалоге AMAN, проходящих в Карачи Исламской Республики Пакистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджан на первом диалоге AMAN командиров и начальников штабов ВМС, командиров береговой охраны и высшего руководства со всего мира представляет первый заместитель командующего Военно-морскими силами — начальник штаба, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов. В рамках мероприятия участники обсудят вопросы региональной морской безопасности и разработают совместные стратегии противодействия морским угрозам.

В 9-х многонациональных учениях AMAN-25, включающих портовую и морскую фазы, группы подводного штурма и подводной обороны ВМС Азербайджана в составе шести человек выполнят поставленные задачи в соответствии с утверждённым планом.

Отметим, что в учениях, проходящих под девизом "Единство во имя мира", приняли участие корабли, самолёты, подразделения спецназа, группы по обезвреживанию взрывчатых веществ, морские пехотинцы, а также наблюдатели из 60 стран.

Многонациональные учения AMAN-25, направленные на укрепление мира и безопасности, а также на координацию совместных усилий в борьбе с терроризмом, продлятся до 11 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi dənizçiləri Pakistanda çoxmillətli təlimdə iştirak edir

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