Командующие ВМС Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы развития отношений

ВМС Азербайджана и Пакистана обсудили перспективы развития отношений

Командующий ВМС Азербайджана Шахин Мамедов встретился с пакистанским коллегой Навидом Ашрафом в рамках визита делегации Пакистана в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия между военно-морскими силами Азербайджана и Пакистана, подчеркнули важность обмена опытом между экипажами боевых кораблей.

Затем был организован брифинг для пакистанской делегации на базе ВМС Азербайджана. Гостям представили подробную информацию о структуре ВМС Азербайджана, их оперативных возможностях, деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, условиях, созданных для личного состава, учебно-тренировочном процессе, а также организации служебно-боевой деятельности.

В рамках визита пакистанская делегация также посетила Н-скую воинскую часть ВМС. После ознакомления с воинской частью гости понаблюдали за показательными выступлениями морских спецназовцев.