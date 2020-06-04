Депутат: Визит президента в прифронтовую воинскую часть - месседж врагу

"Посещение президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Н-ской воинской части в Агдамском районе свидетельствует о заботе и внимании к армейскому строительству, повышению боеспособности армии и стремлении к решению бытовых проблем военнослужащих".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев.

Он отметил, что с 2003 года под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане усилилось армейское строительство. Депутат подчеркнул, что ежегодно из госбюджета увеличивается объем средств, выделяемых армии: "В результате азербайджанская армия оснащена современным оружием и техникой из развитых стран мира. Кроме того, принимаются последовательные меры по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, обеспечению их жильем. Зарплаты военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны неуклонно повышаются. Несколько раз в год наша армия проводит широкомасштабные учения, на которых демонстрируется арсенал, повышается боеспособность личного состава".

Депутат Ульви Гулиев: "Строительство современной воинской части в прифронтовой полосе, визит в эту воинскую часть главы государства и проведение там оперативного совещания при участии руководства Министерства обороны - месседж врагу".

У.Гулиев подчеркнул, что благодаря принимаемым мерам азербайджанская армия стала самой мощной в регионе: "Наша армия входит в число пятидесяти сильнейших в мире. А самое главное, что азербайджанская армия во много раз превосходит армянскую. Апрельские бои 2016 года еще раз доказали это. Азербайджанская армия полностью готова освободить оккупированные земли".

По словам У.Гулиева, одним из наиболее значимых изменений, наблюдаемых в армейской системе, является строительство новых воинских частей, капитальный ремонт и сдача в эксплуатацию воинских частей, расположенных в старых постройках: "Деятельность по модернизации вооруженных сил носит последовательный характер. 3 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил дислоцированную в прифронтовой зоне воинскую часть в Агдамском районе. И это не случайно".

Армения оккупировала 20 процентов наших земель и не желает освобождать захваченные территории. Чтобы утереть нос врагу, освободить наши земли от оккупации, мы должны постоянно укреплять нашу армию, повышать ее боеспособность. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева эта работа проводится очень успешно. Строительство современной воинской части в прифронтовой полосе, визит в эту воинскую часть главы государства и проведение там оперативного совещания при участии руководства Министерства обороны - месседж врагу. Это послание о том, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией, и в случае безрезультатности переговорного процесса освободит свои земли силовым путем. Власти Армении должны сделать вывод из этого послания".