Визит генералов армии в Турцию - новый уровень военных отношений между двумя странами

Визит шести генералов азербайджанской армии в Анкару и их встреча с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером являются ярким примером развития военных отношений между двумя братскими странами.

Визит шести генералов азербайджанской армии в Анкару и их встреча с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером являются ярким примером развития военных отношений между двумя братскими странами.

Об этом анкарскому бюро Report сообщил бывший военный атташе посольства Турции в Азербайджане, генерал-майор запаса Юджель Карауз.

Карауз отметил, что министр национальной обороны Турции, Яшар Гюлер, встретил генералов азербайджанской армии на самом высоком уровне.

По его словам, турецко-азербайджанские военные отношения начали развиваться с конца 1991 года, но после Второй Карабахской войны они значительно укрепились.

Генерал-майор запаса подчеркнул, что выражение "перейти на армейскую модель Турции" фактически означает построить современную армию. Основываясь на принципах единого воздушного пространства с Турцией и единой армейской модели, в Азербайджане был реализован ряд инициатив, включая формирование командных структур, создание Национального университета обороны, модернизацию Генерального штаба и других областей.

В составе делегации присутствовали командующие корпусами азербайджанской армии, включая генерал-лейтенанта Маиса Бархударова и генерал-майора Мунасиба Бабаева.