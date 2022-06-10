Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага

"Только за последние 3-4 дня уничтожено две роты противника. В настоящее время они занимаются эвакуацией раненых."

Об этом Восточно-европейскому бюро Report заявил глава Николаевской областной военной администрации Украины Виталий Ким.

"Мы закупаем боеприпасы, прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму потери в рядах наших Вооруженных силах. Сейчас концентрируем силы, чтобы продвигаться вперед и добиваться еще больших успехов", - сказал он.

Ким подчеркнул, что в ходе боев достигнуты определенные продвижения:

"Продвижение в направлении Николаевской области определяется не километрами, а с точки зрения позиций наших Вооруженных сил. Сейчас преимущество в поражении целей у нас. Тактическое преимущество также на нашей стороне. Враг несет большие потери".

По его словам, порой в течение дня ситуация несколько раз меняется:

"Конкретно на нашем направлении - на Южном, события развиваются в пользу Украины. Мы добились определенных успехов, и теперь стараемся обеспечить их продолжительность".

Ким заявил, что российские оккупанты намеренно взорвали водопроводную линию, ведущую в Николаев, чтобы оставить город без воды:

"Раньше воды не было вообще, сейчас мы подали воду в линию и покрываем около 90% бытовых потребностей. Эта вода прошла все этапы очистки и пригодна для использования. Но питьевую воду жителям доставляют машинами. Есть несколько способов решения этой проблемы: либо использовать опыт таких стран как США, Канада, Нидерланды, очищать речную воду, пробурить артезианские скважины, либо освободить оккупированные земли и обеспечить контроль над источниками воды. Мы ведем работу по всем направлениям. Скважины уже бурятся, мы ведем переговоры с зарубежными странами по покупке технологий. В настоящее время вопрос водоснабжения решен на 20-30%".

Глава Николаевской областной военной администрации отметил, что люди, живущие здесь, такие же, как и все, и никто не хочет войны:

"Но и отдавать свое мы никому не собираемся. Транслируемое на российских телеканалах носит чисто пропагандистский характер. Приезжающие сюда из России, в том числе военные, видят обратное. Бывают случаи, когда матери не верят тому, что рассказывают их сыновья, побывавшие здесь, в семьях происходят ссоры. Все это из-за того, что российские телеканалы "промывают мозги" людям. Здесь горит "Вечный огонь" в память о погибших во Второй мировой войне. Здесь нет ни националистов, ни "бандеровцев". Все это не что иное, как ложь".

"Мы жили и будем здесь жить, и не собираемся отдавать другим то, что принадлежит нам", - добавил Ким.