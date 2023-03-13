Вилаят Эйвазов: Внутренние войска способны выполнить любую боевую задачу

Внутренние войска способны качественно выполнить любую поставленную перед ними боевую задачу.

Внутренние войска способны качественно выполнить любую поставленную перед ними боевую задачу.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов по случаю очередной годовщины создания внутренних войск МВД 12 марта.

По этому случаю министр внутренних дел генерал-полковник В.Эйвазов, руководящий состав внутренних войск и военнослужащие почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Затем они посетили Аллею шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Далее, в министерстве внутренних дел состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава внутренних войск.

В мероприятии принял участие помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов по поручению Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева передал личному составу поздравления по случаю знаменательной даты и наилучшие пожелания президента Азербайджана.

С удовлетворением вспомнив, что общенациональный лидер Гейдар Алиев в процессе строительства армии придавал большое значение совершенствованию внутренних войск Министерства внутренних дел, сформировавшимся и получившим развитие непосредственно благодаря его особому вниманию и заботе, отметил, что в результате стратегии развития и прогресса, успешно продолженной президентом Ильхамом Алиевым, экономическая мощь и оборонный потенциал нашей страны значительно укрепились.

Министр подчеркнул, что сегодня, как результат высокого внимания и заботы, требований и указаний главы государства, Внутренние войска способны достойно выполнить любую поставленную перед ними боевую задачу. Наши военнослужащие еще раз это подтвердили во ходе контрнаступательной операции "Железный кулак", проведенной против атак противника по приказу победоносного Верховного главнокомандующего.

Подчеркнув, что принятые решения по развитию внутренних войск и награждение государственными наградами еще 12 военнослужащих в соответствии со вчерашними распоряжениями президента встречены личным составом с благодарностью и энтузиазмом, министр В.Эйвазов также отметил, что участие главы государства в различных мероприятиях Внутренних войск, а также высокая оценка их службы, его ценные мысли и рекомендации всегда воспринимаются как программа действий и вдохновляют личный состав на больший успех.

Также было отмечено, что именно благодаря неоценимой поддержке Верховного главнокомандующего были приняты последовательные меры по совершенствованию материально-технической базы, казарменно-жилищного фонда внутренних войск, воинские части были оснащены техникой, специальными средствами и системами связи в соответствии с современными стандартами.

Подчеркнув, что в дни Отечественной войны, завершившейся нашей грандиозной победой, личный состав надежно обеспечивал режим военного положения в стране и сегодня также с высоким профессионализмом продолжает нести свою почетную службу на освобожденных от оккупации территориях, министр Вилаят Эйвазов выразил уверенность, что военнослужащие войск и впредь не пожалеют усилий и навыков для защиты законных интересов граждан и государства от противоправных действий, будут решительно стоять на страже порядка и внутренней безопасности.

Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов выступил с отчетом о создании, развитии и деятельности структуры.

Подытоживая мероприятие, министр В.Эйвазов с удовлетворением отметил, что президент высоко оценивает мужество, с которым внутренние войска Министерства внутренних дел обеспечивают территориальную целостность нашей страны, заслуги, проявленные военнослужащими совместно с сотрудниками полиции в охране общественного порядка и безопасности во всех уголках нашей республики, в том числе в освобожденных от оккупации городах и районах, подчеркнул, что такое высокое внимание и забота обязывают военнослужащих и сотрудников полиции к более ответственному выполнению своих служебных обязанностей.

После оглашения приказов за подписью министра внутренних дел и заместителя министра – командующего внутренними войсками о награждении группы отличившихся на службе военнослужащих состоялось награждение.