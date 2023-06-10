Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус

Продолжается процесс оформления гражданских лиц армянского происхождения на пункте пропуска через государственную границу в направлении Ханкенди-Горус

Продолжается процесс оформления гражданских лиц армянского происхождения на пункте пропуска через государственную границу в направлении Ханкенди-Горус.

Report представляет видео, снятое на пункте пропуска 10 июня.

На кадрах отчетливо видно, что никаких препятствий для прохода граждан на пограничном переходе нет.

Отметим, что 23 апреля этого года подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана установили погранично-пропускной пункт на суверенной территории нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.