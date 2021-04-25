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Видео из села Шихбабали Агдамского района
Видео из села Шихбабали Агдамского района
Минобороны поделились кадрами из села Шихбабали Агдамского района
Армия
25 апреля 2021 г.
09:20
https://static.report.az/photo/ac26538b-0328-3617-965b-16ee6dfaf456.jpg
Минобороны поделились кадрами из села Шихбабали Агдамского района.
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Министерство обороны
Агдамский район
освобожденные от оккупации территории
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Ağdam rayonunun Şıxbabalı kəndindən videogörüntülər
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