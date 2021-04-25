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Видео из села Шихбабали Агдамского района

Видео из села Шихбабали Агдамского района Минобороны поделились кадрами из села Шихбабали Агдамского района
Армия
25 апреля 2021 г. 09:20
Видео из села Шихбабали Агдамского района

Минобороны поделились кадрами из села Шихбабали Агдамского района.

Report представляет данные кадры:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAğdam rayonunun Şıxbabalı kəndindən videogörüntülər

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