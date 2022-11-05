Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память

“Во время Отечественной войны в Физули нам выдали гильзы калибра 5,45 от автомата АК и сказали записать свое имя, фамилию, группу крови, а также имя и контактный номер человека, с которым можно будет связаться на случай, если мы падем шехидами. Я до сих п

“Во время Отечественной войны в Физули нам выдали гильзы калибра 5,45 от автомата АК и сказали записать свое имя, фамилию, группу крови, а также имя и контактный номер человека, с которым можно будет связаться на случай, если мы падем шехидами. Я до сих пор храню одну из тех гильз на память”.

Об этом в интервью Report сказал участник Отечественной войны Али Гамбарли.

По его словам, на момент начала Второй Карабахской войны шел третий месяц его службы в армии:

"Я проходил службу в N-ой воинской части в Гяндже. 5 сентября 2020 года мы отправились в Шамкир на учения. Тренировки были очень интенсивными. 25 сентября сообщили, что мы возвращаемся в Гянджу. 26 сентября прошел строевой смотр. Прибыли сотрудники Министерства обороны. В части находились около 30 автомобилей марки "КамАЗ" для транспортировки солдат. Женщины, которые работали в столовой плакали, а мы забавлялись не понимая причину. Одна из женщин на коленях плакала и молилась. Нам все еще ничего не было понятно. Теперь я понимаю, что они, вероятно, изначально догадывались о том, что происходит. Мы думали, что будут учения на два-три дня. Но когда наш командир сказал, что будет война мы не удивились".

А.Гамбарли отметил, что в его роте было 35 человек:

"Когда мы были в Джебраиле, рядом с нами в очередной раз приземлился выпущенный противником минометный снаряд. Головная часть этого снаряда не взорвалась. В тот момент я лег на землю. Боеприпасы, которые были при мне раскидались по земле, но, к счастью, не взорвались. Командир немедленно приказал мне уйти оттуда".

Ветеран вспоминает, что они пробыли в Джебраиле около недели и за это время потерь не имели.

После того, как Джебраил был освобожден от оккупации, А.Гамбарлы и его товарищей направили к Губадлы, где они пробыли 10 дней. 3 ноября они вышли из Губадлы и двинулись к Лачыну:

"В тот день у моей сестры был день рождения. Я попросил у командира телефон, чтобы поздравить сестру. Командир, который дал мне свой телефон, стал шехидом в Лачыне. Больше всего потерь у нас было именно в селе Гюлябирд Лачынского района: 10 солдат, 4 сержанта, 2 офицера".

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева А.Гамбарли награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Лачына". Ему был присвоен статус ”Ветеран войны".