Ветеран, почти два года проходящий лечение в Турции, вернулся на родину

Ветеран Эльшан Ханалиев, направленный на лечение в Турцию после Отечественной войны, вернулся на родину.

Ветеран Эльшан Ханалиев, направленный на лечение в Турцию после Отечественной войны, вернулся на родину.

Как передает муганьское бюро Report, участник Второй карабахской войны завершил лечение в братской стране и вернулся в родной Джалилабадский район.

Перед районной Аллей шехидов состоялась церемония встречи ветерана. В ней приняли участие члены семьи Э.Ханалиева, близкие, боевые товарищи, представители районной общественности.

Э.Ханалиев был ранен в боях в начале октября 2020 года. В 2021 году он был направлен в Турцию на лечение.

За отвагу, проявленную в Отечественной войне, Э.Ханалиев был награжден медалями "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Шуши", и "Отважный боец".